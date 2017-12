Séoul veut mieux encadrer les cryptomonnaies et fait plonger le bitcoin

Le cours du bitcoin chutait jeudi de 11% après l'annonce par la Corée du Sud d'une interdiction des échanges anonymes de cryptomonnaies et d'un renforcement de la lutte contre leur utilisation à des fins de blanchiment.Investir dans les cryptomonnaies est devenu très populaire en Corée du Sud, un pays fasciné par les technologies. Les échanges sud-coréens de bitcoins représentent environ 20% des échanges mondiaux de la devise, soit environ 10 fois plus que le poids de la Corée du Sud dans l'économie mondiale.Les mesures annoncées jeudi par la Corée du Sud incluent l'interdiction d'ouvrir des comptes anonymes de cryptomonnaie, ou la possibilité pour le régulateur d'empêcher si nécessaire certains échanges."Les autorités partagent l'idée que les échanges de monnaie virtuelle connaissent une surchauffe irrationnelle (...) et que nous ne pouvons ignorer plus longtemps cette situation spéculative anormale", a déclaré dans un communiqué le gouvernement sud-coréen, précisant que tous les comptes anonymes existants seraient fermés le mois prochain.Les mesures annoncées impliquent également un renforcement de la lutte contre les activités de blanchiment d'argent et de fraudes financières -y compris la manipulation de cours- utilisant les cryptomonnaies."Nous répondrons de façon résolue à ce type de crimes en infligeant les peines les plus lourdes aux contrevenants", a précisé le gouvernement qui se réserve "toutes les options possibles, y compris celle d'empêcher des échanges de cryptomonnaie quand c'est nécessaire".L'annonce sud-coréenne faisait plonger jeudi le cours du bitcoin de 11,6% à 13.827 dollars.Séoul a récemment interdit à ses institutions financières de faire des transactions en monnaie virtuelle, en particulier en bitcoin, au moment où cette cryptomonnaie flambait.Les cours internationaux du bitcoin ont été multiplié par 20 cette année, manquant de peu la semaine dernière de dépasser la barre des 20.000 dollars, après avoir commencé 2017 autour de 1.000 dollars.Selon les estimations, un million de Sud-Coréens, pour les plupart des investisseurs à la petite semaine, possèdent des bitcoins. La demande est si forte que le cours du bitcoin excède de 20% celui des Etats-Unis, son plus grand marché.(©AFP / 28 décembre 2017 09h32)