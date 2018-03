Sept morts dans une opération de police dans une favela de Rio

Sao Paulo - Au moins sept personnes ont été tuées samedi au cours d'une opération des forces de l'ordre dans la favela de Rocinha, la plus grande de Rio de Janeiro, a annoncé la police militaire.Dans un premier temps, la police avait fait savoir que six "criminels" avaient été blessés par balles au cours d'un affrontement avec une unité de choc de la police militaire, et ont succombé à leurs blessures une fois transportés à l'hôpital.Le bilan a été ensuite actualisé à sept.Un fusil, sept pistolets et deux grenades ont été saisis, a précisé la police militaire.Quelque 100.000 personnes vivent dans des conditions le plus souvent insalubres dans la favela de la Rocinha, sur une colline qui domine les quartiers riches du sud de Rio. Des affrontements entre bandes rivales se disputant le marché local de la drogue y éclatent fréquemment.Jeudi, une autre fusillade dans cette même favela avait fait deux morts: un policier militaire et un homme de 70 ans touché par une balle perdue alors qu'il dînait.En février, le président brésilien Michel Temer avait signé un décret confiant à l'armée le commandement des opérations contre la violence liée au crime organisé dans les favelas, une mesure controversée, inédite depuis le retour de la démocratie au Brésil en 1985.Une conseillère municipale qui avait dénoncé un accroissement de la violence policière dans les favelas, Marielle Franco, a été assassinée ainsi que son chauffeur le 14 mars en plein centre-ville de Rio, provoquant une vive émotion à travers le pays.(©AFP / 24 mars 2018 15h45)