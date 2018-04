Septième producteur mondial, le Canada raffine peu son pétrole

Montréal - Le Canada, septième producteur mondial de pétrole, ne raffine que 30% de sa production, faute de raccordements suffisants entre les oléoducs qui traversent son territoire et en raison de l'emplacement de ses raffineries, constate mardi le régulateur du secteur."La plupart des raffineries canadiennes, construites à une époque où l'offre de pétrole brut léger était abondante, n'ont pas été conçues pour traiter les volumes croissants de pétrole brut lourd issu des sables bitumineux" de la province occidentale de l'Alberta, souligne l'Office national de l'énergie dans un rapport.Par conséquent, les raffineries du centre et de l'est du Canada importent de l'étranger d'importants volumes de pétrole brut, principalement léger, pour satisfaire à leurs besoins.Le Canada produit environ 3,9 millions de barils de pétrole par jour, constitués à 60% de lourd non conventionnel, le reste étant du brut léger.Ce pays compte 16 raffineries dont 2 d'asphalte pour une capacité totale de 295.000 mètres cubes par jour, équivalant à 1,9 million de barils.Le Canada a la onzième capacité de raffinage au mode, mais la plupart des installations ne fonctionnent pas à pleine capacité, précise le rapport.(©AFP / 10 avril 2018 19h18)