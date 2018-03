Série de changements au conseil d'administration d'Alpiq

Zurich (awp) - Le conseil d'administration de l'énergéticien Alpiq aura changé de visage au terme de l'assemblée générale du 16 mai. Les actionnaires devront se prononcer sur la candidature de trois nouveaux administrateurs, à savoir Tobias Andrist, Birgit Fratzke-Weiss et Patrice Gerardin.Ils sont désignés pour succéder aux sortants Urs Steiner, Patrick Pruvot et Tilmann Steinhagen, qui ne solliciteront pas de nouveau mandat.M. Andrist représentera l'énergéticien bâlois EBL au conseil d'administration. Mme Fratzke-Weiss et M. Gerardin siègeront pour le compte du groupe français EDF.fr/rp(AWP / 26.03.2018 08h45)