Services énergétiques: le fonds Antin va racheter le groupe Idex au fonds Cube

Paris - Le fonds d'investissement Antin Infrastructure Partners a annoncé mardi être entré en négociations exclusives pour acquérir le groupe de services énergétiques et environnementaux Idex auprès du fonds Cube Infrastructure Managers.Le fonds Antin "travaillera avec l'équipe dirigeante d'Idex et son président Thierry Franck de Préaumont" pour "la poursuite de la stratégie de croissance" du groupe sur ses trois marchés clés, à savoir les réseaux urbains de chaleur et de froid, la valorisation énergétique des déchets et les services énergétiques, selon un communiqué.Idex, basé à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), emploie près de 4.000 personnes. Le groupe a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires d'environ 860 millions d'euros. Il exploite notamment 41 réseaux urbains de chaleur et de froid et 13 usines de valorisation énergétique des déchets.Le montant de la transaction n'a pas été divulgué.(©AFP / 22 mai 2018 08h18)