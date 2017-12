Services financiers: Natixis sort entièrement d'une filiale du Crédit Agricole

Natixis est entièrement sortie d'une filiale de services financiers du Crédit Agricole, celui-ci rachetant les 15% qu'y détenait encore la banque d'investissement et en possédant maintenant l'intégralité, ont annoncé mardi les deux établissements.Natixis, filiale cotée en Bourse du groupe BPCE où sont par ailleurs réunies Banques populaires et Caisses d'épargne, "annonce avoir finalisé la cession de sa participation de 15% dans CACEIS à Crédit Agricole S.A.", dit-elle dans un communiqué. "Crédit Agricole S.A. sera ainsi, au terme de cette opération, l'unique actionnaire de CACEIS."CACEIS, dédiée aux services financiers aux investisseurs institutionnels, a été créée dans les années 2000 par le Crédit Agricole et les Caisses d'Epargne, qui avaient rapidement transmis leur participation à Natixis. Celle-ci en a ensuite vendu une bonne part en 2009 à Crédit Agricole, dans un contexte de difficultés importantes dans le sillage de la crise financière.Natixis, qui a promis en novembre jusqu'à un milliard d'euros d'acquisitions d'ici 2020 dans le cadre de son plan stratégique, n'a pas précisé le montant de l'opération mais a dit avoir réalisé une plus-value de 74 millions d'euros.(©AFP / 26 décembre 2017 10h34)