Services pour le e-commerce: Otaxis lance son entrée en Bourse

EURONEXT

Paris - La société française Otaxis, qui développe des sites marchands en ligne pour les PME, a donné mardi le coup d'envoi à son entrée en Bourse, qui doit l'aider à "doubler de taille".Fondée en 2011 à Marseille, l'entreprise a indiqué dans un communiqué avoir déposé son document de base détaillant ses activités et perspectives auprès des autorités boursières.Otaxis a développé une plateforme technologique qui apporte aux PME des services "pour réussir dans l'e-commerce" "sans les contraintes liées à l'hébergement, à la sécurité, aux mises à jour, etc."."Notre projet d'introduction en Bourse sur Euronext Growth s'inscrit dans notre volonté d'accélérer car c'est aujourd'hui que les positions se gagnent en France et en Europe", a expliqué Marc Schillaci, président d'Oxatis.La société, qui compte 175 collaborateurs, a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 9,6 millions d'euros, en hausse de 31% par rapport à 2016. Implantée en Espagne, au Royaume-Uni et en Italie, elle réalise près de 20% de son activité à l'international.Oxatis veut accélérer son développement à l'étranger avec des "prises de position sur de nouveaux pays européens à fort potentiel".La société marseillaise entend "doubler de taille" et "franchir le cap des 20 millions d'euros de chiffre d'affaires dès 2020, soit une croissance annuelle moyenne de 25% à 30%".L'entreprise n'est pas encore rentable mais elle s'est fixée l'objectif de dégager un excédent brut d'exploitation "dès 2020 et d'afficher à cinq ans une marge d'exploitation à deux chiffres".Au cours des trois dernières années, il a consacré "en moyenne 19% du chiffre d'affaires" à son développement.L'accès à la plateforme repose sur un abonnement mensuel, auquel peuvent s'ajouter des facturations complémentaires liées à l'étendue des fonctionnalités utilisées par le client.En 2017, Oxatis comptabilisait déjà près de 7.000 PME européennes clientes, qui totalisaient sur un an 350 millions d'euros de commandes en ligne.pan/soe/nas(©AFP / 27 mars 2018 08h29)