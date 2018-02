Seulement la moitié des court-courriers Air France assurés mercredi depuis Orly

Air France prévoyait d'opérer seulement 50% des vols court-courrier mercredi au départ de l'aéroport d'Orly en raison des intempéries qui touchent la région parisienne, et deux tiers des vols moyen-courrier au départ de Charles-de-Gaulle, a annoncé la compagnie.Air France prévoyait en revanche d'assurer 90% de ses vols long-courrier au départ de Paris-Charles de Gaulle, mais elle a averti qu'en raison de ces intempéries neigeuses, "des retards importants étaient aussi à prévoir au départ des deux aéroports".L'entreprise n'a pas précisé le nombre de vols concernés. Les liaisons court-courrier sont opérées pas la compagnie Hop!, filiale d'Air France."Aujourd'hui, mercredi 7 février 2018, en raison des chutes de neige qui ont eu lieu en région parisienne et les difficultés d'accès aux aéroports, les opérations de traitement des avions sont très ralenties", indique-t-elle.La compagnie recommande à ses clients de reporter leurs déplacements et indique avoir "mis en place des mesures commerciales permettant le report sans frais" des voyages.Les voyageurs peuvent s'informer sur le site airfrance.com ou au numéro non surtaxé 01.57.02.10.58.(©AFP / 07 février 2018 17h21)