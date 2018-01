Sharp confirme son retour aux bénéfices, ventes en nette hausse

SHARP

Tokyo - Le groupe d'électronique japonais Sharp, majoritairement détenu depuis 2016 par le taïwanais Hon Hai/Foxconn, a annoncé mercredi un bénéfice net de 55,4 milliards de yens sur les neuf premiers mois de 2017/18 contre une perte un an auparavant.Ce bénéfice net d'environ 410 millions d'euros au cours actuel est à comparer à une perte importante de 41 milliards de yens (303 M euros) sur la période d'avril à décembre 2016.Le chiffre d'affaires a connu une nette hausse de 22,7% à 1.829 milliards de yens et le résultat d'exploitation a plus que triplé à 70 milliards de yens.Sharp maintient les prévisions données en octobre: il prévoit de finir l'année dans le vert avec un bénéfice net de 69 milliards de yens. Le bénéfice d'exploitation est quant à lui attendu en progression de 48,9% sur un an, à 93 milliards de yens, et le chiffre d'affaires de 22,4% à 2.510 milliards de yens.Le groupe a accusé des pertes chroniques ces dernières années, ayant subi de plein fouet la concurrence moins chère de rivaux asiatiques comme les sud-coréens LG et Samsung, alors qu'il était pourtant pionnier des écrans à cristaux liquides LCD.Son sauvetage et son rachat en 2016 par le taïwanais Hon Hai/Foxconn avait été considéré au Japon comme un symbole car c'était la première fois qu'un fleuron nippon de l'électronique grand public tombait dans l'escarcelle d'un groupe étranger.Sous la houlette de son nouveau propriétaire, Sharp pourrait faire son retour sur le marché du PC qu'il avait quitté en 2010n selon des informations du quotidien économique Nikkei. Il a entamé des discussions avec son compatriote Toshiba afin de lui racheter son activité, pour un montant estimé à quelque 10 milliards de yens (740 millions d'euros), avait rapporté le journal mardi.uh/anb/php(©AFP / 31 janvier 2018 10h41)