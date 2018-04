Sharp dégage son premier bénéfice net annuel en quatre ans

SHARP

HON HAI PRECISION INDUSTRY (FOXCONN)

SAMSUNG ELECTRONICS

Tokyo - Le groupe d'électronique japonais Sharp, passé en 2016 sous la coupe du taïwanais Hon Hai/Foxconn, est revenu dans le vert en 2017/18 pour la première fois en quatre ans et espère faire mieux encore pour l'exercice en cours.Sur la période d'avril 2017 à mars 2018, il a dégagé un bénéfice net de 70,2 milliards de yens (547 millions d'euros au cours retenu par le groupe), alors qu'il avait accusé une perte de 24,9 milliards un an plus tôt.Il s'agit de ses premiers bénéfices annuels depuis l'exercice clos en mars 2014. Sharp se félicite en outre d'avoir enregistré des profits au cours des quatre trimestres de l'exercice, une performance inédite "depuis 2007", avant la crise financière internationale.Le pionnier des écrans à cristaux liquides (LCD) avait déjà amélioré ses résultats en 2016/17, réduisant considérablement sa perte nette et renouant avec les bénéfices sur le plan opérationnel.Il a donc poursuivi sur cette lancée en 2017/18, affichant un bond de son bénéfice d'exploitation de 44% à 90,1 milliards de yens, aidé par des éléments exceptionnels, pour un chiffre d'affaires en forte hausse de 18%, à 2.427,3 milliards de yens (18,9 milliards d'euros).Si l'ensemble de ses divisions ont contribué à cette progression, ce sont les écrans LCD qui ont réalisé la meilleure performance, devant les équipements d'énergie solaire, smartphones, climatiseurs, photocopieurs ou encore composants.Pour l'année budgétaire en cours, qui s'achèvera fin mars 2019, Sharp a livré des prévisions supérieures aux attentes des analystes interrogés par l'agence financière Bloomberg.Il escompte un bénéfice net en augmentation de 13,9% à 80 milliards de yens. Le bénéfice d'exploitation devrait par ailleurs s'élever de 22,1% à 110 milliards de yens, sur des ventes en progression de 19,1% à 2.890 milliards.L'ex-fleuron nippon de l'électronique grand public a retrouvé le chemin de la croissance sous la houlette de Hon Hai après avoir souffert de pertes chroniques pendant des années, sous l'effet de la concurrence de rivaux asiatiques comme les sud-coréens LG et Samsung.Au vu de ces bons résultats et de ses perspectives de croissance, Sharp a décidé de verser des dividendes à ses actionnaires "pour la première fois en six ans".anb/uh/php(©AFP / 26 avril 2018 08h12)