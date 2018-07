SHARP

HON HAI PRECISION INDUSTRY (FOXCONN)

SAMSUNG ELECTRONICS

Tokyo - Le groupe d'électronique japonais Sharp, qui s'est extirpé du rouge l'an passé grâce aux drastiques mesures prises par son repreneur taïwanais Hon Hai/Foxconn, a poursuivi sur sa lancé positive au 1er trimestre, avec un bond de 33% de son bénéfice net.Sur la période d'avril à juin, il a dégagé un gain net de 19,2 milliards de yens (148 millions d'euros) sur un chiffre d'affaires qui s'est élevé de 5,4% à 533,8 milliards de yens.Son gain d'exploitation trimestriel a même bondi de 45%.Le pionnier des écrans à cristaux liquides (LCD) avait déjà amélioré ses résultats en 2016/17 et encore plus en 2017/18.Il met en avant cette fois des réductions de coûts combinées à des ventes en progression, notamment dans les divisions d'électronique grand public et électroménager ainsi que dans les composants et divers systèmes (bureautique, informatique) destinés aux professionnels.Une baisse a été déplorée dans les ventes d'écrans, mais les profits afférents ont nettement progressé, traduisant une hausse des marges.Pour l'année budgétaire complète, qui s'achèvera fin mars 2019, Sharp a maintenu ses prévisions: il table toujours sur un bénéfice net en augmentation de 14% à 80 milliards de yens. Le gain d'exploitation devrait par ailleurs s'élever de 22% à 110 milliards de yens, avec des ventes en progression de 19% à 2.890 milliards.Sharp, qui avait été relégué au second plan de la Bourse de Tokyo, est revenu dans le premier tableau.Ses bonnes perspectives ont en outre déjà été saluées à plusieurs reprises par les agences de notation qui ont relevé l'appréciation portée sur l'entreprise et ont même précisé qu'elles pourraient continuer dans le même sens.kap/nas(©AFP / 31 juillet 2018 08h14)