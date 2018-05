Showroomprivé: baisse de l'activité au 1T dans un contexte "peu porteur"

SRP GROUPE SA

Paris - Le groupe français de déstockage en ligne Showroomprivé a annoncé jeudi une baisse de son chiffre d'affaires de 1,9% au premier trimestre 2018, à 150,8 millions d'euros, invoquant notamment un contexte difficile pour la consommation.Entre janvier et mars, le groupe explique dans un communiqué avoir fait face à "un contexte de consommation peu porteur", dans le prolongement "d'une saison d'hiver 2017-2018 difficile" pour lui.L'activité du groupe a baissé en France comme à l'international.De plus, la mise en oeuvre de différentes mesures de son plan de transformation sur deux ans ("Performance 2018-2020"), qui a notamment pour objectif d'améliorer sa rentabilité, a "ponctuellement pesé sur le chiffre d'affaires".Les cofondateurs du groupe, Thierry Petit et David Dayan, se sont toutefois voulus rassurants en indiquant dans le communiqué que "les effets positifs" de ce plan "devraient se matérialiser progressivement au cours de l'année"."Parallèlement, les autres mesures du plan (...) ont été déployées conformément aux attentes avec de premières avancées tangibles", a complété le document.Sur la période, le nombre d'acheteurs a lui aussi reculé, perdant 5,9% à 1,5 million, tout comme le revenu par acheteur (-2,5%), "dans le prolongement de la moindre dynamique commerciale observée depuis le 4ème trimestre 2017".En 2017, Showroomprivé, dont le siège est à La Plaine Saint-Denis, avait accusé une perte nette de 5,2 millions d'euros, après -0,3 million en 2016, et ce malgré un chiffre d'affaires en croissance de 21,4% (655 millions d'euros).as/tq/bh(©AFP / 03 mai 2018 18h02)