Showroomprivé creuse ses pertes en 2017 mais veut améliorer sa rentabilité

Paris - Le groupe de déstockage en ligne Showroomprivé a annoncé jeudi avoir creusé ses pertes en 2017, tout en affichant un chiffre d'affaires en hausse de plus de 20%, une situation contrastée qui l'a poussé à lancer un plan sur deux ans censé améliorer sa rentabilité."Les développements stratégiques opérés en 2017 nous donnent l'assise nécessaire pour rester un leader de notre secteur", mais "nous avons cependant également connu des difficultés opérationnelles: nous les avons identifiées, notre priorité est désormais d'y remédier", affirme le groupe dans un communiqué.Le groupe a accusé une perte nette de 5,2 millions d'euros, contre -0,3 million en 2016, et ce malgré un chiffre d'affaires en croissance de 21,4%, à 655 millions d'euros."En terme de rentabilité, on enregistre une baisse de notre marge opérationnelle: la marge d'Ebitda, (hors Saldi Privati) s'établit en effet à 2,6%, en baisse de 2,8 points", a expliqué Thierry Petit, le PDG du groupe, lors d'une conférence téléphonique.C'est à mettre en relation, a-t-il ajouté, avec des coûts logistiques plus importants que prévus, des investissements massifs destinés à renforcer les équipes à l'international et une structure de coûts qui avait été calibrée pour une croissance prévue initialement plus forte.En 2017, le partenariat avec Conforama, l'intégration finalisée de Saldi Privati et l'acquisition de Beauteprivee ont néanmoins permis au groupe de "se renforcer sur de nouvelles gammes de produits", a affirmé M. Petit.La croissance, "bien supérieure au marché" selon le directeur financier Thomas Kienzi, a été soutenue par l'international (+55%) et une bonne performance du mobile, qui représente 62% des ventes en 2017.A noter cependant une "croissance plus difficile que prévue au dernier trimestre" (+10%), notamment liée au fait que les promotions du "Black Friday" en novembre a eu pour effet de décaler la période des achats de Noël, ce qui a "notamment pesé sur la croissance annuelle", précise le groupe.Dans ce contexte, le groupe a annoncé un plan de transformation sur deux ans ("Performance 2018-2020").Showroomprivé n'évoque pas de suppression d'emplois dans son communiqué, mais dit vouloir entre autres renforcer son offre de livraison, avec notamment un investissement de 11 millions d'euros dans un entrepôt mécanisé.Il espère aussi tirer profit d'un partenariat avec Carrefour, annoncé début janvier, "en élargissant notre offre avec l'accès à de nouvelles marques, de nouvelles catégories de produits, et en déployant un réseau Click&Collect de premier plan, avec un potentiel de près de 5.700 magasins en France et 12.000 dans le monde", a précisé le directeur général du site, David Dayan.Le groupe détaillera ses objectifs pour 2020 lors de la publication de ses résultats semestriels.lrb/soe/pb(©AFP / 08 mars 2018 17h59)