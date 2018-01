Sibérie: 10 morts, dont 7 Chinois, dans l'incendie d'une usine

Moscou - Au moins dix personnes sont mortes jeudi, dont sept Chinois, dans l'incendie d'une usine de chaussures près de Novossibirsk, en Sibérie, d'après les autorités locales.Le feu s'est déclaré à 09H00 locales (02H00 GMT) dans une petite usine de Tchernoretchenski située à 50 km au sud de la ville de Novossibirsk, a déclaré le gouvernement régional dans un communiqué publié sur son site officiel."L'incendie, dont la cause doit encore être établie, a causé la mort de dix personnes. Selon nos informations, il n'y avait pas de citoyens russes parmi elles", ont indiqué les autorités.Sept Chinois font partie des morts, tandis qu'un autre a été blessé, selon le consulat de Chine à Ekaterinbourg (Oural) cité par l'agence de presse russe TASS.Deux Kirghizes ont également été tués, selon un communiqué du ministère kirghize des Affaires étrangères.Les 30 ouvriers de l'usine étaient tous d'origine étrangère, a indiqué le gouvernement local, ajoutant qu'une centaine de secouristes et pompiers ont été déployés sur les lieux de l'incendie.Fin août 2016, un autre incendie, cette fois dans un entrepôt de Moscou, avait déjà tué 16 travailleurs, la plupart originaires du Kirghizstan.En janvier de la même année, douze personnes, principalement des travailleurs immigrés venus d'Asie centrale, étaient mortes dans l'incendie d'un atelier de couture à Moscou.De très nombreux travailleurs immigrés, pour la majorité venus des ex-républiques soviétiques et souvent en situation irrégulière, viennent en Russie où ils travaillent dans des conditions difficiles et pour des salaires dérisoires.(©AFP / 04 janvier 2018 16h29)