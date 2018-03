Siegfried améliore sa rentabilité et relève le dividende pour 2017

Zurich (awp) - Le laboratoire Siegfried a amélioré sa rentabilité l'année dernière et relèvera le dividende, a-t-il souligné mercredi. Les résultats s'inscrivent toutefois en dessous des prévisions du consensus AWP.Le bénéfice net a bondi de 42,4% à 39,7 mio CHF. L'excédent d'exploitation (Ebitda) a quant à lui progressé de 17,8% à 114,0 mio CHF, pour une marge afférente de 15,2%. Cette valeur est dans le bas de la fourchette ciblée entre 15 et 20%.Les ventes se sont inscrites en hausse de 4,6% à 750,5 mio CHF. Au cours des trois dernières années, le sous-traitant de l'industrie pharmaceutique argovien a effectué trois acquisitions lui permettant d'atteindre la taille requise pour son industrie. En plus de la croissance organique, l'entreprise prévoit de nouvelles acquisitions pour répondre au demande de ses clients.Le conseil d'administration proposera un dividende de 2,40 CHF par titre, contre 2,0 CHF l'année dernière.Les résultats sont en dessous des prévisions du consensus AWP. Ce dernier tablait sur des ventes de 759,2 mio, un Ebitda de 119,0 mio, un Ebit de 71,1 mio et un bénéfice net de 49,3 mio. Le dividende était quant à lui attendu en moyenne à 2,60 CHF.Pour l'année en cours, les ventes devraient continuer à progresser dans le segment moyen à un chiffre à taux de change constants. La marge opérationnelle (Ebitda) devrait également être améliorée "de manière significative". A moyen terme, les ventes sont attendues à environ 900 mio CHF et la marge Ebitda aux alentours de 20%. Le dividende continuera d'être relevé.ol/rp(AWP / 14.03.2018 06h55)