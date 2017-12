Siegfried conclut un accord de production et de livraison avec Keryx

Zurich (awp) - Le laboratoire Siegfried a conclu un accord de production et de livraison avec son homologue américain Keryx, a annoncé la société argovienne pendant le weekend. La coopération doit durer jusqu'en 2021 et ensuite être automatiquement renouvelée successivement pour un an.Siegfried produire certains composants sur ses sites français de Saint-Vulbas et américain de Pennsville dans le New Jersey. La société fabriquera également des éléments du médicament Auryxia de Keryx, selon le communiqué.uh/cf/al(AWP / 27.12.2017 06h45)