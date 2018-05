Siemens relève sa prévision de bénéfice, en tête du Dax

SIEMENS

GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA SA

SIEMENS HEALTHINEERS

ALSTOM

Berlin - L'industriel allemand Siemens a publié mercredi un bénéfice meilleur que prévu au deuxième trimestre et a légèrement relevé certaines de ses prévisions annuelles malgré les difficultés persistantes de sa division énergie et un plan de restructuration en cours.Siemens a annoncé une hausse de 39% de son bénéfice net au premier trimestre de son exercice décalé 2017/2018, à 2,02 milliards d'euros. Les analystes cités par le courtier Steubing tablaient sur un résultat net moindre, de 1,14 milliards d'euros.Le groupe allemand a décidé de relever pour la fin de son exercice le bénéfice net par action à une fourchette située entre 7,70 et 8,00 euros par action, contre 7,20 et 7,70 euros précédemment. Pour le reste, le groupe mise toujours sur un chiffre d'affaires en hausse "modeste" (hors effets de change et de périmètre) et une marge de son activité industrielle, la principale, située entre 11% et 12%.Vers 9H30 GMT à la Bourse de Francfort, l'action Siemens caracolait en tête du Dax, grimpant de 4,50% à 115,26 euros, dans un marché en hausse de 0,36%.Le chiffre d'affaires du conglomérat - qui fabrique aussi bien des turbines que des trains ou des scanners médicaux - est resté stable à 20,14 milliards d'euros.Le volume de commandes a reculé de 2% à 22,32 milliards d'euros, plombé par la baisse des commandes les plus volumineuses, en particulier dans le secteur de l'énergie et de l'éolien."La plupart de nos activités, en particulier nos offres digitales ont réalisé des performances impressionnantes qui ont permis de compenser les défis structurels de l'activité de production d'énergie fossile", a déclaré le patron Joe Kaeser dans un communiqué.La production d'équipements pour centrales électriques, le coeur historique d'activité de Siemens, est en effet sur la sellette, avec la suppression annoncée fin 2017 de près de 7.000 postes en Allemagne et à travers le monde.Le puissant syndicat allemand IG Metall tente depuis plusieurs mois de limiter la casse sur les sites allemands et a annoncé jeudi un accord intermédiaire: le maintien de l'usine historique Dynamowerk de Berlin, et de celle de Görlitz, dans l'est du pays. Ni le syndicat, ni la direction n'évoque le détail des suppressions d'emplois en Allemagne.En revanche, la division de transports (Mobility) de Siemens, en passe de fusionner avec le géant français du rail Alstom malgré la tempête judiciaire en France, se porte bien. Siemens Mobility a engrangé un bénéfice trimestriel en hausse de 10% à 233 millions d'euros.Sa filiale éolienne Siemens Gamesa (éoliennes) a vu ses commandes reculer de 3% pour un volume de 3,04 milliards d'euros. Quant à la filiale spécialisée dans l'ingénierie médicale de Siemens et récemment introduite en Bourse, Healthineers, son bénéfice a également chuté (-7%).Sur le dossier du rétablissement des sanctions américaines à l'encontre de l'Iran après le retrait mardi des Etats-Unis de l'accord sur le nucléaire, Siemens, l'une des entreprises allemandes les plus présentes en Iran, notamment dans le secteur de l'énergie, a joué la prudence."Nous sommes en train d'examiner les implications pour nos activités en Iran (...) nous resterons toujours en conformité avec les réglementations en cours sur les exportations", a déclaré à la presse le directeur financier de Siemens, Ralf Thomas.dar/ys/pan(©AFP / 09 mai 2018 09h39)