Sika confirme sa performance en 2017 et ses ambitions pour la suite

(ajoute détails, commentaires d'analystes et cours de Bourse)Zurich (awp) - Sika a précisé vendredi ses résultats sur l'exercice 2017, dont il avait livré un aperçu en janvier. Le chimiste du bâtiment a comme convenu et comme à son habitude présenté des résultats "record", portés par de nombreuses acquisitions aussi bien que par l'ouverture de nouvelles structures de production. La rémunération des actionnaires prendra comme prévu l'ascenseur, mais s'arrêtera un ou deux étages en dessous des attentes du marché.L'industriel zougois confirme dans la foulée sensiblement ses ambitions pour l'année en cours et les grandes lignes stratégiques tracées à l'horizon 2020. Dans l'immédiat, les inconnues sur l'issue de la tentative de prise de contrôle "hostile" par le français Saint-Gobain demeurent un élément d'incertitude, selon Sika.FEUILLETON SAINT-GOBAIN AU POINT MORTLe groupe ne s'est en effet pas encore mis à l'abri des prétentions de son concurrent hexagonal, auxquelles il s'oppose depuis décembre 2014. La famille Burkard - qui regroupe les héritiers du fondateur de l'entreprise - avait accepté de Saint-Gobain 2,75 mrd CHF en échange de ses parts, qui se montent à 16,1% du capital mais représentent 52,4% des droits de vote.Récemment, l'avocat de la famille Burkard s'est épanché dans la presse alémanique sur le souhait des héritiers de renégocier le contrat passé en 2014 avec Saint-Gobain. L'offre comprenait alors une prime de 80% sur le cours de l'action, que la performance boursière a depuis transformé en une décote de près 20%. Saint-Gobain a réitéré jeudi soir ses prétentions sur Sika, à l'occasion de la publication de ses propres résultats annuels.Sur le plan opérationnel, l'industriel de Baar a dégagé une rentabilité en progression plus que proportionnelle à celle des ventes. L'excédent d'exploitation (ebit) a bondi de 12,7% sur un an à 896,3 mio CHF et le bénéfice net de 14,5% à 649,0 mio. Pour rappel, le chiffre d'affaires s'était enrobé de 8,7% à 6,25 mrd.Le conseil d'administration fera profiter les actionnaires de cette évolution, en proposant un dividende agrémenté de 15,00 CHF à 111,00 CHF par action au porteur et de 2,50 CHF à 18,50 CHF par nominative.La rentabilité opérationnelle comme nette chatouille le plafond des projections établies par les analystes consultés par AWP, mais la rémunération des actionnaires ne comble pas tout à fait les attentes.AMBITIONS RENFORCÉESPour l'année en cours et nonobstant les incertitudes liées au dossier Saint-Gobain, la direction anticipe une nouvelle poussée de croissance de plus de 10%. Les prix des matières premières et la volatilité constituent les principaux défis, mais la rentabilité doit une fois encore progresser plus rapidement que les recettes.A l'horizon 2020, Sika table toujours sur un rythme de croissance annuel de 6 à 8%, assorti d'une marge ebit de 14 à 16% et d'un flux de trésorerie disponible supérieur à 10% de ses revenus. Le rendement sur capitaux investis (ROCE) doit s'établir au delà de 25%.Les analystes paraissent blasés par la succession de "records" égrainés année après année par le colosse chimique zougois. Baader Helvea salue un excédent d'exploitation sur le dernier partiel inespéré et qui vient balayer les craintes liées au renchérissement des matières premières. Le dividende jette une ombre sur un tableau sinon radieux, note le courtier genevois.L'excédent d'exploitation au quatrième trimestre s'est certes révélé meilleur qu'escompté, mais le flux de trésorerie n'a pas suivi, regrette pour sa part UBS. La rémunération proposée aux actionnaires chagrine également l'établissement aux trois clés.Bernstein accueille une performance "robuste" en matière de croissance et d'acquisition, mais se demande dans quelle mesure les efforts consentis dans ces domaines vont se répercuter sur les marges.La volée de chiffres conforte la Banque cantonale de Zurich (ZKB) dans sa certitude de tenir en Sika un modèle d'entreprise convaincant. L'établissement cantonal ne reconduit sa recommandation "pondérer au marché" qu'en raison de l'incertitude sur l'épilogue de la saga Saint-Gobain.Après avoir tergiversé sur la direction à suivre, l'action au porteur Sika s'enfonçait de 0,9% à 7705 CHF sur le coup des 11h00, dans un SMI en retrait de 0,38%. Le titre avait ouvert sur un plus haut du jour à 7845 CHF, avant de marquer un plus bas à 7685 CHF.jh/rp/buc(AWP / 23.02.2018 11h08)