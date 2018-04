Sika: décharge refusée aux administrateurs indépendants et au président

Baar (awp) - Comme cela était attendu, les actionnaires de Sika, notamment les représentants de la holding Schenker-Winkler (SWH) aux mains de la famille héritière, ont une nouvelle fois refusé d'accorder décharge aux cinq membres indépendants du conseil d'administration du groupe, ainsi qu'à son président, Paul Hälg. Le vote sur la décharge a été réalisé de manière individuelle et pas en bloc. Pour ce point de l'ordre du jour, la famille Burkard disposait de sa pleine force de frappe en termes de voix.Les six administrateurs "récalcitrants" se sont vu refuser la décharge avec chacun un pourcentage de voix défavorables important. Les trois représentants de SWH en revanche ont reçu décharge pour l'exercice écoulé avec chacun un score de 76% des voix environ.Pour ce qui est de la décharge en bloc de la direction du groupe, elle a été plébiscitée avec 99,84% de suffrages favorables.Quelques minutes auparavant, les comptes de résultat ont passé la rampe sans discussion, de même que le dividende. Les actionnaires se verront ainsi verser 111 francs par action au porteur et 18,50 francs par nominative.ra/rw/buc/rp(AWP / 17.04.2018 16h00)