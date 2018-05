Sika émet un emprunt de 1,65 milliard pour financer l'accord Saint-Gobain

(ajoute détails sur le coupon, la prime et le montant)Zurich (awp) - Le chimiste du bâtiment Sika a finalisé l'émission d'un emprunt convertible de 1,65 milliard de francs, au lieu des 1,50 mrd de francs prévu initiallement, dans le but de racheter des actions propres détenues par le français Saint-Gobain. Cette opération s'inscrit dans le sillage de l'accord trouvé entre le groupe zougois et les héritiers de la famille fondatrice, mettant un terme à un litige de plus de trois ans.L'échéance de cet emprunt convertible senior est fixée à 2025, pour un coupon annuel de 0,15%, indique mardi Sika.Le prix de conversion représente une prime de 40% par rapport au cours moyen pondéré en fonction du volume des actions entre le lancement et la fixation du prix.Le produit de cette opération doit permettre de financer l'acquisition de titres Sika détenus par Saint-Gobain, mais servira également aux fins générales de l'entreprise.Selon l'accord trouvé, Saint-Gobain doit revendre une participation de 6,97% dans Sika à cette dernière pour 2,08 milliards de francs. La holding Schenker-Winkler (SWH), qui représente les intérêts de la famille fondatrice Burkard et détient 17,7% de Sika, sera auparavant rachetée par le groupe français pour un montant de 3,22 milliards de francs.Un emprunt convertible est une obligation qui donne la possibilité de transformer la créance en droit de participation.fr/jh/lk/rp(AWP / 15.05.2018 16h39)