Sika en pleine confiance après son premier partiel en 2018

Zurich (awp) - Sika construisait ses gains sur de solides fondations mardi matin à la Bourse suisse, après avoir levé le voile sur une croissance tous azimuts sur les trois premiers mois de l'année.A 09h55, la porteur Sika s'appréciait de 1,5% à 7420 francs et se profilait en seconde position d'un SMI en hausse de 0,31%.Les analystes déplorent une absence d'indication sur le conflit opposant le chimiste de la construction au géant français Saint-Gobain autour de la participation privilégiée que les héritiers des fondateurs tentent vainement de céder depuis des années. La direction pourrait néanmoins palier à ces lacunes à l'occasion de l'assemblée générale ordinaire, qui se tiendra à Baar à partir de 13h00.Sur le plan opérationnel, la croissance s'est inscrite marginalement au delà des projections des analystes, reconnaissent ceux-ci dans des commentaires matinaux.La banque aux trois clés souligne que les effets de changes se sont avérés négatifs, mais dans une moindre mesure qu'escompté. La recommandation "neutral" demeure d'actualité, tout comme l'objectif de cours de 7900 CHF.Vontobel ajoute que l'absence de décision de la part de la Cour suprême du canton de Zoug laisse une fenêtre pour une résolution à l'amiable du conflit autour de la tentative de prise de pouvoir à moindre coût par Saint-Gobain, avant de porter le cas devant le Tribunal fédéral. La banque privée campe sur sa recommandation d'achat, assortie d'un objectif de cours de 8750 CHF.Plus critique, la Banque cantonale de Zurich (ZKB) souligne que l'essentiel de la croissance en francs reste imputable aux variations monétaires et prévient que le manque de commandes d'envergure pour les segments Industriel et Réseaux électriques risque de laisser des traces. L'établissement zurichois confirme la recommandation "pondérer au marché".jh/al(AWP / 17.04.2018 09h58)