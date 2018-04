Sika enregistre une solide hausse de ses ventes au 1er trimestre

(ajoute détails)Zurich (awp) - Le chimiste de la construction Sika a enregistré une forte progression de son chiffre d'affaires au premier trimestre 2018, répondant ainsi aux attentes du marché. La direction entend crever pour la première fois de l'histoire de l'entreprise le plafonds des sept milliards de francs sur l'ensemble de l'année.Entre janvier et mars, les ventes ont augmenté de 11,9% à 1,55 milliard de francs, soit une progression de 11% en monnaies locales, a précisé le groupe zougois dans un communiqué.Ce chiffre est quasiment conforme aux prévisions des analystes interrogés par AWP qui attendaient des recettes de 1,54 milliard de francs pendant la période sous revue.La région Europe/Moyen-Orient/Afrique demeure de loin le principal débouché pour les produits de Sika, avec un chiffre d'affaires étoffé de 15,9% (10,2% en monnaies locales) à 691,5 millions de francs. Les recettes engrangées outre-Atlantique se sont étoffées de 6,1% (12,2 en ML) à 389,0 mio CHF. La croissance s'est avérée plus molle en Asie, avec 2,7% (3,9% en ML) à 257,7 mio CHF.L'unité Global Business a pleinement profité des acquisitions en 2015 du français Axson Technologies et en 2016 de l'allemand Faist Chemtech - tous deux actifs dans le secteur automobile - pour faire bondir ses revenus de 23,5% (20,9% en ML) à 215,8 mio CHF.Pour l'ensemble de 2018, la direction a confirmé l'objectif d'une croissance des ventes supérieure à 10%, pour un total de plus de 7 milliards de francs, ainsi qu'une hausse plus que proportionnelle de la rentabilité opérationnelle. Le renchérissement des matières premières continue cependant de constituer un défi important.al/jh(AWP / 17.04.2018 08h27)