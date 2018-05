Sika et Saint-Gobain trouvent un accord après plus de trois ans de litige

Zurich (awp) - Sika et Saint-Gobain ont résolu vendredi le bras de fer qui les opposait depuis près de trois ans et demi sur la prise de contrôle du groupe zougois par la société française. Au terme d'un accord, l'entreprise de Courbevoie acquiert pour 3,22 milliards de francs la holding Schenker-Winkler (SWH) de la famille Burkard, les héritiers des fondateurs de Sika.Mais Saint-Gobain revend par la suite une participation de 6,97% dans Sika à cette dernière pour 2,08 milliards de francs et s'engage à conserver les 10,75% restants pour un minimum de deux ans, a indiqué Sika dans un communiqué.Concernant les droits de vote, Sika va organiser le 11 juin une assemblée générale extraordinaire afin de notamment fusionner ses deux actions cotées à la Bourse suisse et annuler la close de sortie ("opting out"). SWH, alors détenu par Saint-Gobain, s'est engagé à voter en faveur de toutes les résolutions.Les parties ont également décidé de mettre un terme à tous les litiges judiciaires en cours.al/vj(AWP / 11.05.2018 07h07)