Sika franchit la barre des 6 mrd CHF en 2017 et dépasse les attentes

Baar (awp) - Le groupe Sika a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 6,25 mrd CHF, correspondant à une croissance en monnaies locales (ML) de 8,9%, supérieure aux projections des analystes les plus optimistes. La direction s'attend également à une croissance plus que proportionnelle au niveau des résultats et prédit pour l'exercice en cours une croissance supérieure à 10%.Toutes les régions ont contribué à cette performance et ont pu conquérir des parts de marché, se félicite le chimiste du bâtiment mardi dans un communiqué. La dynamique s'est accélérée au cours du dernier trimestre de l'exercice écoulé, avec une poussée de 12,0% des ventes (ML), pour une croissance organique de 8,5%.Le chiffre d'affaires réalisé par le groupe zougois en 2017 dépasse les pronostics les plus optimistes des analystes consultés par AWP, qui attendaient en moyenne 6,193 mrd CHF.La direction de Sika dit s'attendre à un bénéfice opérationnel (Ebit) compris entre 880 et 900 mio CHF.Pour l'exercice en cours, elle table sur une croissance des ventes de "plus de 10%", malgré l'évolution volatile des prix des matières premières, et de nouveau sur une croissance plus que proportionnelle au niveau des bénéfices.(AWP / 09.01.2018)