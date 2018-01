Sika franchit la barre des 6 mrd CHF en 2017 et dépasse les attentes

(ajoute détails par région)Baar (awp) - Le groupe Sika a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 6,25 mrd CHF, correspondant à une croissance en monnaies locales (ML) de 8,9%, supérieure aux projections des analystes les plus optimistes. La direction s'attend également à une croissance plus que proportionnelle au niveau des résultats et prédit pour l'exercice en cours une croissance supérieure à 10%.Toutes les régions ont contribué à cette performance et ont pu conquérir des parts de marché, se félicite le chimiste du bâtiment mardi dans un communiqué. La dynamique s'est accélérée au cours du dernier trimestre de l'exercice écoulé, avec une poussée de 12,0% des ventes (ML), pour une croissance organique de 8,5%.Le chiffre d'affaires réalisé par le groupe zougois en 2017 dépasse les pronostics les plus optimistes des analystes consultés par AWP, qui attendaient en moyenne 6,193 mrd CHF."Au cours de l'exercice 2017, nous avons poursuivi avec succès notre stratégie de croissance (...) et nous nous attendons à des chiffres record au niveau du résultat opérationnel et du bénéfice", a déclaré le directeur général (CEO) du groupe, Paul Schuler, cité dans le communiqué.Dans la région EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique), Sika a vu ses ventes progresser de 7,4% en ML, contre 4,8% en 2016. Les marchés de référence que sont la France, l'Italie et le Royaume-Uni ont connu de "bons taux de croissance", alors que des taux à deux chiffres ont été enregistrés au Moyen-Orient, en Europe de l'Est et en Afrique.POUSSÉE DE CROISSANCE AUX ETATS-UNISL'Amérique du Nord a connu la plus forte poussée de croissance (+18,4% en ML), dont près de la moitié (+8,5%) à mettre au crédit d'acquisitions. Le volume d'affaires a notamment bondi de près de 20% aux Etats-Unis. Fin 2017, le groupe a mis en service un nouveau site de production dans les environs de Houston, grâce auquel il espère mettre à profit "l'énorme potentiel de croissance" du marché de la construction au Texas et dans les États du Sud-Ouest.La croissance en Amérique latine en revanche a ralenti à 3,2%, après 5,0%, malgré l'évolution supérieure à la moyenne constatée au Mexique et en Argentine. Dans la région Asie-Pacifique, elle a atteint 5,2%, après 3,6%, portée notamment par les marchés chinois et du Sud-Est asiatique.Pour l'exercice écoulé, la direction de Sika dit s'attendre à un bénéfice opérationnel (Ebit) compris entre 880 et 900 mio CHF.Pour l'exercice en cours, elle table sur une croissance des ventes de "plus de 10%", malgré l'évolution volatile des prix des matières premières, et de nouveau sur une croissance plus que proportionnelle au niveau des bénéfices.buc/ol(AWP / 09.01.2018 07h55)