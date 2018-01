Sika franchit la cap des 6 mrd CHF et table sur un bénéfice record pour 2017

(synthèse avec commentaires d'analystes et cours de Bourse)Zurich (awp) - Le groupe Sika a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 6,25 mrd CHF, supérieur aux projections des analystes les plus optimistes. Exprimée en monnaies locales (ML), la croissance s'est établie à 8,9%. La direction a par ailleurs laissé entendre que les résutats dégagés au cours de l'année écoulée seraient les plus élevés jamais enregistrés, et prédit pour l'exercice en cours une croissance à deux chiffres.Toutes les régions ont contribué à cette performance et ont pu conquérir des parts de marché, se félicite le chimiste du bâtiment mardi dans un communiqué. La dynamique s'est accélérée au cours du dernier trimestre de l'exercice écoulé, avec une poussée de 12,0% des ventes (ML), pour une croissance organique de 8,5%.Le chiffre d'affaires réalisé par le groupe zougois en 2017 dépasse les pronostics les plus optimistes des analystes consultés par AWP, qui articulaient en moyenne 6,193 mrd CHF.OPTIMISME DE MISE"Au cours de l'exercice 2017, nous avons poursuivi avec succès notre stratégie de croissance (...) et nous nous attendons à des chiffres record au niveau du résultat opérationnel et du bénéfice", a déclaré le directeur général (CEO) du groupe, Paul Schuler, cité dans le communiqué.Dans la région EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique), Sika a vu ses ventes progresser de 7,4%, contre 4,8% en 2016. Les marchés de référence que sont la France, l'Italie et le Royaume-Uni ont connu de "bons taux de croissance", alors que des taux à deux chiffres ont été enregistrés au Moyen-Orient, en Europe de l'Est et en Afrique.L'Amérique du Nord a connu la plus forte poussée de croissance (+18,4%), dont près de la moitié (+8,5%) à mettre au crédit d'acquisitions. Le volume d'affaires a notamment bondi de près de 20% aux Etats-Unis. Fin 2017, le groupe a mis en service un nouveau site de production dans les environs de Houston, grâce auquel il espère mettre à profit "l'énorme potentiel de croissance" du marché de la construction au Texas et dans les États du Sud-Ouest.La croissance en Amérique latine en revanche a ralenti à 3,2%, après 5,0%, malgré l'évolution supérieure à la moyenne constatée au Mexique et en Argentine. Dans la région Asie-Pacifique, elle a atteint 5,2%, après 3,6%, portée notamment par les marchés chinois et du Sud-Est asiatique.OBJECTIFS AMBITIEUXPour l'exercice écoulé, la direction de Sika confirme s'attendre à un bénéfice opérationnel (Ebit) compris entre 880 et 900 mio CHF.Pour l'exercice en cours, elle table sur une croissance des ventes de "plus de 10%", malgré l'évolution volatile des prix des matières premières, et de nouveau sur une croissance plus que proportionnelle au niveau des bénéfices.La banque d'investissement d'UBS se montre agréablement surprise par la bonne performance réalisée au dernier trimestre de 2017, mais relève qu'au vu de la performance du titre ces dernières semaines, certains investisseurs pourraient être tentés d'empocher leurs bénéfices.Pour Baader Helvea, l'accélération de croissance observée au 4e trimestre 2017 est vraisemblablement le résultat de pré-ventes - une part importante des contrats de Sika étant négociée sur une base annuelle - et ne devrait pas faire l'objet d'une extrapolation pour l'exercice 2018.Vontobel va pour sa part revoir à la hausse ses estimations pour 2018 et au-delà, au vu de la solide performance du dernier trimestre et pour prendre en compte des effets de change favorables et les bénéfices attendus de la réforme fiscale US.A en croire les courtiers, la chasse au record de la porteur Sika est également alimentée par l'espoir de voir se dénouer bientôt le feuilleton judiciaire du "cas" Saint-Gobain.Dans le litige portant sur le transfert des droits de vote de la famille Burkard lors de l'assemblée générale, le Tribunal cantonal de Zoug s'était prononcé en octobre 2016 en faveur du conseil d'administration de Sika.La copie rendue par le chimiste du bâtiment a été plébiscité par les investisseurs. A 14h05, l'action au porteur Sika atteignait un nouveau plus haut historique à 8295 CHF (+2,0%), surperformant largement le SMI des valeurs vedettes, qui progressait de 0,38%.buc/ol/jh(AWP / 09.01.2018 14h14)