Sika: la famille des héritiers veut un nouveau contrat avec Saint-Gobain

Zurich (awp) - La famille Burkard, héritière de la société Sika et représentée par la holding Schenker-Winkler (SWH), veut conclure un nouveau contrat avec Saint-Gobain pour vendre au groupe français sa majorité des droits de vote dans le chimiste du bâtiment, a affirmé son avocat Urs Schenker dans un entretien vendredi au Tages-Anzeiger."Nous allons mettre en place un nouveau contrat avec Saint-Gobain", a dit M. Schenker au quotidien zurichois, alors que le groupe et SWH se livrent depuis des années un bras de fer autour de la prise de contrôle de l'entreprise zougoise. Les héritiers veulent "engager de nouvelles négociations avec Saint-Gobain et adapter les conditions" de l'accord, a-t-il ajouté.Le groupe hexagonal de matériaux de construction veut prendre le contrôle de Sika depuis trois ans, mais le conseil d'administration de la société de Baar a bloqué depuis l'opération. Une décision de justice n'est pas attendue avant 2019, soit après la fin de l'accord actuel entre SWH et Saint-Gobain.Ce dernier n'a pas souhaité confirmer ces informations au journal. Sika, contacté par AWP, n'était pas disponible dans l'immédiat.Un bras de fer oppose depuis décembre 2014 la direction et une large majorité du conseil d'administration de Sika à la famille Burkard, depuis que Saint-Gobain a proposé 2,75 mrd CHF à cinq de ses membres pour reprendre leurs parts qui se montent à seulement 16,1% du capital mais représentent 52,4% des droits de vote.L'offre du groupe français représentait une prime de 80% par rapport au cours de l'époque. Actuellement, le cours de l'action se situe près de 20% en dessus du montant offert.ra/tp/al/jh(AWP / 16.02.2018 08h07)