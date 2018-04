Sika: le conseil d'administration devra continuer de travailler "pro bono"

Baar (awp) - Le conseil d'administration de Sika va être contraint de continuer d'exercer ses fonctions sans toucher un centime. Comme lors des précédentes éditions, les représentants de la holding familiale Schenker-Winkler (SWH) ont opposé leur veto à l'approbation de la rémunération à venir de l'organe de surveillance du groupe. Pour les exercices écoulés non plus, rien ne sera versé a posteriori.Le conseil d'administration avait demandé pour la période de 2015 à 2017 une rémunération rétroactive totale de 8,64 millions de francs pour ses membres. Pour l'exercice en cours, il avait proposé un montant maximal de 3,00 millions.L'approbation des salaires passés et futurs des administrateurs n'ont cependant reçu que 30% de suffrages favorables. Le vote consultatif sur le rapport de rémunération 2017 a également débouché sur un rejet.Le président du conseil d'administration Paul Hälg a laissé libre cours à une colère à peine voilée: "ainsi, la SWH a une nouvelle fois abusé de sa force de frappe en tant qu'actionnaire". Et de rappeler que le non paiement des administrateurs pour le travail effectué constitue une infraction aux statuts du groupe."Visiblement, la famille héritière cherche ainsi à affamer le conseil d'administration, afin de permettre la prise de contrôle par Saint-Gobain", a-t-il lancé aux actionnaires réunis en assemblée.Une situation que n'auront pas à affronter le directeur général (CEO) Paul Schuler et les membres de la direction. La rémunération future a passé allégrement la rampe, donc avec le blanc-seing de SWH. Les neufs membres de la direction générale pourront se partager pour 2018 jusqu'à 18 millions de francs.ra/rw/buc/rp(AWP / 17.04.2018 17h26)