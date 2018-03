Sika met en service un site de production de mortier au Vietnam

Zurich (awp) - Le chimiste du bâtiment Sika s'étend au Vietnam, afin de profiter de l'essor du secteur de la construction dans ce pays. Dans le nord, l'usine de Bac Ninh a été renforcée, a souligné la société vendredi.En plus de la production d'adjuvant pour béton, le site dispose désormais des infrastructures pour fabriquer du mortier. Ainsi, Sika peut fournir du mortier prêt à l'emploi à la ville d'Hanoï, dans laquelle les activités de construction sont en plein essor.Le mortier prêt à l'emploi est de plus en plus demandé au Vietnam, car les normes dans la construction sont plus strictes et contraignent à l'utiliser. Grâce à cela, le mortier prêt à l'emploi gagne des parts de marché sur le mortier classique, mélangé sur les chantiers, a précisé le groupe dans un communiqué.Au-delà des impératifs réglementaires, l'essor du secteur du bâtiment au Vietnam soutient les activités de Sika. La croissance de ce segment devrait presque atteindre 10% cette année et d'ici 2026, le taux de croissance annuel moyen devrait s'élever à environ 7%, souligne Sika. Avec le nouveau site de production de mortier dans le nord du pays, la société évite les transports de longue durée, permettant de réduire les coûts.jb/cf/ol/al(AWP / 23.03.2018 07h46)