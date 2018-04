Sika: nouveau statu quo au conseil d'administration

Baar (awp) - A la faveur de la restriction des droits de vote de la famille héritière Burkard, la composition du conseil d'administration de Sika est restée conforme au voeux de ses dirigeants, c'est-à-dire inchangée. La palme revient au sortant Fritz van Dijke, représentant des actionnaires, réélu triomphalement avec 99,6% de suffrages favorables.Avec une part de votes favorables de 81,8 à 84,3%, les trois représentants de la holding familiale Schenker-Winkller (SWH), Urs Burkard, Willi Leimer et Jürgen Tinggren ont été reconduits dans leurs fonctions. Les autres membres indépendants du conseil d'administration ont engrangé des scores de 81,8 à 85,5%, après mise en sourdine des voix de SWH. Les élus ont accepté dans la foulée leur réélection.Sans grande surprise, le candidat de SWH Jacques Bischoff s'est vu refuser l'accès à l'organe de surveillance avec seulement 14,6% de voix favorables. Le président sortant Paul Hälg, réélu avec 83,6% de "oui" a également été reconduit à la présidence pour une année supplémentaire à 86,5%.Les administrateurs Fritz van Dijke, Urs Burkard et Daniel Sauter ont également été réélus aux comités de nomination et de rémunération.ra/rw/buc/rp(AWP / 17.04.2018 16h39)