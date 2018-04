Sika ouvre une fabrique d'adjuvants au Sénégal

Baar (awp) - Le groupe Sika étoffe ses capacités de production en Afrique de l'Ouest avec l'ouverture d'une fabrique d'adjuvants pour béton au Sénégal. Ce nouveau site est le premier dans ce pays et devrait par la suite être étendu à la production de mortier, indique le chimiste du bâtiment zougois lundi dans un communiqué. Aucun détail en revanche n'est fourni sur les capacités de la fabrique ou les montants d'investissement.Le Sénégal est un des pays d'Afrique subsaharienne connaissant la plus forte croissance, avec un taux attendu de 7% pour l'année en cours, poursuit le communiqué. Le moteur de cette croissance est le "Plan Sénégal Emergent" (PSE), un programme introduit en 2014 qui vise à promouvoir à l'horizon 2035 les centres urbains présentant un important potentiel économique, notamment moyennant des projets d'infrastructure, explique Sika.Le groupe estime disposer d'une forte présence en Afrique, avec 19 filiales et une vingtaine d'usines. Au cours des cinq dernières années, Sika y a vu ses recettes bondir de plus de 18% par an.sig/rw/buc/al(AWP / 09.04.2018 08h08)