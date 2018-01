Sika prend une participation majoritaire dans Index Construction Systems

Zurich (awp) - Le chimiste du bâtiment Sika a pris une participation majoritaire dans l'italien Index Construction Systems and Products. L'entreprise est spécialisée dans les technologies d'étanchéité et de toitures, précise Sika mardi. Son fondateur, Luigi Carlo, conservera une part minoritaire pour assurer une transition en douceur.L'acquisition d'Index Construction permettra à Sika d'étendre son portefeuille de produits et de renforcer sa position sur le marché italien, affirme l'entreprise. Les produits incluent des membranes d'étanchéité bitumineuses pour les toitures et l'étanchéité, des systèmes d'isolation thermique et acoustique ainsi que des mortiers de réparation et d'imperméabilisation.Sise à Vérone, Index Construction génère des revenus annuels de 115 mio CHF. Ses clients sont principalement italiens, mais l'entreprise vend également dans une centaine d'autres pays, précise le communiqué.ol/al(AWP / 16.01.2018 07h17)