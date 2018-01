Sika prend une participation majoritaire dans Index Construction Systems

(actualisé avec cours de clôture)Zurich (awp) - Le chimiste du bâtiment Sika a pris une participation majoritaire dans l'italien Index Construction Systems and Products. L'entreprise est spécialisée dans les technologies d'étanchéité et de toitures, précise Sika mardi. Son fondateur Luigi Carlo conservera une part minoritaire pour assurer la transition.L'acquisition d'Index Construction permettra à Sika d'étendre son portefeuille de produits et de renforcer sa position sur le marché italien, affirme le groupe zougois. Les produits incluent des membranes d'étanchéité bitumineuses pour les toitures, des systèmes d'isolation thermique et acoustique ainsi que des mortiers de réparation et d'imperméabilisation.Sise à Vérone, Index Construction génère des revenus annuels de 115 mio CHF. Ses clients sont principalement italiens, mais l'entreprise vend également dans une centaine d'autres pays, précise le communiqué. Sika identifie par conséquent des opportunités de ventes croisées."Index est un chef de file reconnu du secteur et ensemble nous serons le numéro un du marché italien de la toiture", s'est félicité Paul Schuler, directeur général de Sika. Il a également attiré l'attention sur le potentiel de servir les marchés du Moyen-Orient et de l'Afrique depuis le nouveau site pour les systèmes bitumineux.Sika a effectué une série d'acquisitions ces derniers mois, qui devront l'aider dans la mise en oeuvre des objectifs stratégiques 2020. La semaine dernière, le groupe a dépassé les attentes en publiant un chiffre d'affaires de 6,25 mrd CHF pour 2017. Les résultats détaillés seront publiés le 23 février.ANALYSTES OPTIMISTESAvec le rachat d'Index, Sika poursuit son rythme de croissance par voie externe, note la Banque cantonale de Zurich (ZKB). Ensemble, les acquisitions récemment annoncées devraient soutenir le chiffre d'affaires avec un plus d'environ 6,5%. Dans ce contexte, l'objectif d'une hausse des ventes supérieure à 10% pour 2018 semble atteignable. Les analystes de la ZKB tablent quant à eux sur une progression de 11%."Après quatre acquisitions sur les deux derniers mois de 2017, Sika prouve que des opportunités de consolidation existent sur le marché fragmenté des produits chimiques pour l'industrie du bâtiment", commente Vontobel. L'objectif est d'exploiter des possibilités de ventes croisées et de réaliser des économies d'échelle. Les analystes revoient leurs prévisions de bénéfices par action en hausse pour 2018 et 2019 de respectivement 0,5% et 0,7%.A la Bourse, l'action Sika a fini en baisse de 0,90% à 8230,00 CHF, dans un SMI en baisse de 0,77.ol/al(AWP / 16.01.2018 17h49)