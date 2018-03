Sika rejette les propositions de SWH pour l'assemblée générale

Baar (awp) - Le conseil d'administration de Sika a rejeté les propositions de la holding Schenker-Winkler (SWH), représentant les intérêts des héritiers de la famille fondatrice Burkard, pour la prochaine assemblée générale du 17 avril, tout comme ce fut le cas pour les trois dernières assemblées.SWH, qui veut vendre ses parts dans Sika au concurrent français Saint-Gobain, avait proposé la semaine dernière, comme chaque année, l'élection de Jacques Bischoff au poste d'administrateur ainsi qu'à celui de président.En outre, la holding avait réclamé une enquête spéciale relative à l'administratrice de Sika, Monika Ribar, la présidente de l'organe de surveillance des CFF, et son lien avec le fonds Capoinvest.En revanche, l'organe de surveillance a accepté la requête du groupe d'actionnaires autour de la fondation Bill & Melinda Gates. Ces derniers souhaitent prolonger le mandat des experts des experts Peter Montagnon, Jörg Walther et Jörg Ribon et libérer davantage de moyens pour ces spécialistes.ra/kw/lk/buc(AWP / 13.03.2018 18h57)