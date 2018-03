Sika se dote d'une filiale au Honduras

Zurich (awp) - Le groupe Sika étoffe sa présence en Amérique centrale, avec l'ouverture d'une nouvelle filiale au Honduras. Le chimiste de la construction entend ainsi consolider sa position sur ce marché à forte croissance en développant ses solutions destinées à la construction de logements et de commerces, deux segments très dynamiques et comptant plusieurs projets importants, selon un communiqué diffusé mercredi.Avec 9 millions d'habitants, le Honduras est le deuxième marché d'Amérique centrale de par sa taille et affiche une croissance annuelle de plus de 4%. Le pays investit massivement dans les secteurs du textile et du tourisme, ainsi que dans d'importantes infrastructures de transport et de logistique.buc/jh(AWP / 07.03.2018 07h16)