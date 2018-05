Singapour devrait accueillir mi-juin le sommet Kim-Trump

Le sommet historique entre le président américain Donald Trump et le leader nord-coréen Kim Jong Un se tiendra probablement mi-juin à Singapour, avance lundi le quotidien sud-coréen Chosun Ilbo.M. Trump a annoncé vendredi que la date et le lieu de cette rencontre avaient été fixés et seraient prochainement annoncés.Ce sommet se tiendra "mi-juin", rapporte lundi le Chosun Ilbo, citant des sources diplomatiques tenant l'information du conseiller américain à la sécurité nationale John Bolton.Le quotidien ajoute que la possibilité que le sommet se déroule à Singapour a "grandement augmenté".La Maison Blanche a annoncé vendredi soir que M. Trump recevrait son homologue sud-coréen Moon Jae-in le 22 mai à Washington.L'agence de presse sud-coréenne Yonhap a également rapporté ce week-end que le lieu favori pour la rencontre Trump-Kim était Singapour.M. Trump avait auparavant laissé entendre que la Zone démilitarisée (DMZ), qui a accueilli fin avril le troisième sommet intercoréen, pourrait être approprié pour sa rencontre avec M. Kim.La Mongolie et la Suisse ont également été citées comme des lieux possibles.Après des années de tensions sur les programmes nucléaire et balistique de la Corée du Nord, la péninsule est depuis le début de l'année le théâtre d'une spectaculaire détente entre les deux Corées, qui sont toujours techniquement en guerre.(©AFP / 07 mai 2018 10h47)