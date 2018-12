Sissi et Parly inaugurent le premier salon de l'armement égyptien

Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi et la ministre française des Armées Florence Parly ont inauguré lundi matin le premier salon de l'armement organisé au Caire.L'Egypte, l'une de premières puissances militaires de la région, organise son premier salon de l'armement du 3 au 5 décembre où une quarantaine d'Etats et près de 400 entreprises sont représentés, selon les autorités.M. Sissi et Mme Parly ont coupé ensemble le ruban rouge d'ouverture du salon, selon les images de la télévision gouvernementale.Mme Parly a également eu une entrevue avec M. Sissi, lors de laquelle la ministre a souligné "l'importance que la France attache à renforcer et développer son partenariat avec l'Egypte à tous les niveaux, militaire et sécuritaire inclus", selon un communiqué de la présidence égyptienne.La coopération militaire s'est considérablement renforcée entre Paris et Le Caire depuis l'arrivée au pouvoir d'Abdel Fattah al-Sissi en 2014.Pour Le Caire, ce salon de l'armement est avant tout d'une démonstration de force, destinée notamment aux partenaires occidentaux pour les inciter à produire du matériel militaire en Egypte, a indiqué à l'AFP le ministre égyptien de la Production militaire Mohamed al-Assar."Ce salon renvoie à la force du pays", a-t-il déclaré, affirmant que "la production militaire égyptienne a toute sa place sur le marché mondial".Aux côtés de mastodontes français, comme Dassault Aviation, Airbus ou encore Naval Group, des plus petites entreprises, comme la toulousaine Sterela, spécialisée dans la fabrication de cibles pour les entraînements à tirs réels, étaient aussi présents.Le salon est l'occasion "mettre pieds en Egypte", mais aussi de "profiter des possibilités qu'il y a à l'export dans la région", a assuré à l'AFP Laurent Montignon, l'un de ses responsables.Grands alliés du Caire, les Etats-Unis comptent le plus grand nombre d'entreprises étrangères représentées."Nous avons une relation très longue et historique avec les forces armées égyptiennes et une forte présence dans la région en général", s'est félicité Patrick A. Anderson, vice-président des programmes internationaux d'AM General, spécialisée dans la vente de véhicules blindés.D'après l'institut de recherche suédois Sipri, les ventes d'armes au Moyen-Orient ont doublé ces dix dernières années, et la région représente désormais 32% des importations mondiales.Le Proche et Moyen-Orient ont représenté un peu plus de 60% des exportations de systèmes d'armement français (3,9 milliards d'euros) en 2017, selon un rapport du ministère français des Armées.Depuis 2015, l'Egypte a conclu pour six milliards d'euros de contrats d'armement avec Paris, portant notamment sur la vente de deux porte-hélicoptères Mistral, de missiles et de 24 avions Rafale, selon la même source.Les organisations de défense des droits de l'Homme accusent l'Egypte d'utiliser des armements d'origine européenne contre des civils, notamment pour réprimer l'opposition et les activistes.Le Caire réfute systématiquement ces accusations.A la tête de la commission de la défense à l'Assemblée nationale française, Jean-Jacques Bridey, présent sur place, a assuré que "l'Egypte est un partenaire stratégique pour la France".Les ventes concernent "des matériels de guerre, ce ne sont pas des matériels de répression contre la population civile", a-t-il insisté.Après son passage au Caire, Mme Parly doit se rendre au Koweït mardi pour rencontrer notamment l'émir Cheikh Sabah al-Ahmad al-Sabah et son ministre de la Défense.(©AFP / (03 décembre 2018 20h00)