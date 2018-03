Sissi réélu avec plus de 90% des voix, selon les premières estimations

Abdel Fattah Al-Sissi a été réélu président de l'Egypte avec plus de 90% des voix, selon les premières estimations publiées jeudi par la presse d'Etat, lors d'un scrutin sans surprise dont l'unique véritable enjeu était le taux de participation, estimé à environ 40%.Les résultats officiels seront proclamés lundi.Selon le quotidien Al-Ahram, M. Sissi a obtenu 92% des voix, représentant quelque 23 millions d'électeurs. Le quotidien d'Etat Akhbar al-Youm et l'agence officielle Mena fournissent des chiffres similaires.Selon Al-Ahram, 25 millions d'électeurs se sont rendus aux urnes, sur près de 60 millions de personnes inscrites sur les listes.Elu avec 96,9% des voix en 2014, le président Sissi était assuré de sa réélection lors de ce nouveau scrutin qui s'est tenu de lundi à mercredi face à un seul adversaire, Moussa Mostafa Moussa.Ce dernier, inconnu du grand public et partisan affiché du chef de l'Etat, a remporté 3% des voix selon les estimations d'Al-Ahram.Dès la fermeture des bureaux de vote mercredi à 20H00 GMT, le dépouillement des bulletins a été réalisé et la presse égyptienne a rapidement publié des estimations au niveau local. Toutes ces estimations montraient une victoire écrasante et sans surprise de M. Sissi dans diverses localités.Le taux de participation tourne autour de 40%, selon la presse d'Etat. A la présidentielle de 2014, le taux de participation avait atteint 37% après deux jours de scrutin, puis 47,5% après une prolongation d'une journée.Les abstentionnistes seront sanctionnés, avait annoncé mercredi l'Autorité nationale des élections."Ce n'est pas quelque chose de nouveau", avait insisté son porte-parole M. Chérif lors d'une conférence de presse mercredi, évoquant une loi - non appliquée jusqu'alors - punissant d'une amende de maximum 500 livres égyptiennes (22 euros) "tous ceux qui, sans excuse, ne votent pas".(©AFP / 29 mars 2018 12h00)