Avant son lancement, MySports s'est donné comme ambition d'être le « Home of Sports » de la Suisse. Après six mois, ce sont déjà près de 50 000 fans de sport qui ont opté pour MySports Pro et qui profitent en direct du hockey sur glace, de la Bundesliga sur Sky, du basketball, des sports motorisés et de bien plus encore. Grâce aux 21 partenaires de distribution (contre 15 au lancement de la chaîne), les client-e-s des téléréseaux sont toujours plus nombreux-ses à bénéficier de la nouvelle chaîne sportive suisse.

Sur MySports, le fan de sport y trouve son compte depuis six mois

Grâce à des analyses pointues ainsi que des discussions et des reportages de fond passionnants, le rédacteur en chef, Alex Burkhalter, et son équipe vous font plonger au coeur de l'action. Alex Burkhalter résume les six premiers mois en ces termes : « Ça a été une période très intense. Ce n'est pas si souvent que l'on vit la naissance d'une nouvelle chaîne. Nous avons maintenant trouvé notre rythme pour l'activité quotidienne et tous les rouages tournent bien. C'est un véritable plaisir de faire évoluer au quotidien notre ‹

Home of Sports ›

avec une équipe professionnelle et passionnée. Nous sommes toujours en quête de nouveautés et voyons, partout, un grand potentiel de développement ; j'adore cet état d'esprit ! De nombreux points forts sont à venir, comme les playoffs de hockey que nous suivrons pour la première fois. »

Playoffs de National League : prêt pour la confrontation !

Les playoffs de la National League de hockey sur glace suisse démarrent le 10 mars. MySports est la seule chaîne à retransmettre toutes les rencontres en direct, sur les chaînes MySports Pro, avec un programme séduisant. L'émission en studio « Puck'n'Goal » (à partir de 19 h 45) accompagnera l'amateur de hockey pendant toute la soirée du direct. Après la sirène finale, tous les buts, les charges et les pénalités seront analysés par nos consultants dans « Back Check », qui sera diffusé dès 23 h sur la chaîne de base. « Depuis le lancement de MySports, nous attendons avec impatience les playoffs. Je suis très heureux que nous puissions compter à cette occasion sur notre équipe de consultants reconnus mais également sur des invités de prestige, venus du monde du hockey », déclare Alex Burkhalter.

Les battements de coeur du sportif vont s'accélérer

Le 10 mars, la Coupe du monde Mountain Bike UCI Mercedes Benz démarre en Afrique du Sud. MySports retransmettra toutes les courses en direct, sur la chaîne de base MySports HD. Pour les fans de sports motorisés, cette année s'annonce exceptionnelle. En effet, l'ensemble des courses de Formule E seront retransmises en direct sur MySports, dont le ePrix de Zurich qui se déroulera pour la première fois le 10 juin 2018. De plus, les amateurs de course automobile profiteront, en direct, du championnat du monde des rallyes de la FIA (WRC). Enfin, un cadeau particulier attend les fans de football : le match de Bundesliga Leverkusen - Gladbach sera également diffusé le 10 mars en direct sur la chaîne de base MySports HD, disponible sans frais supplémentaires dans l'offre de base des partenaires.

Vous trouverez de plus amples informations sur MySports sur mysports.ch

.

À propos de MySports

La chaîne sportive suisse MySports propose, depuis septembre 2017, un divertissement sportif en direct innovant et de qualité, avec ses propres équipes rédactionnelles et dans trois langues nationales. Grâce à la collaboration avec des membres de l'association SUISSEDIGITAL, à laquelle appartiennent des câblo-opérateurs dans toute la Suisse, plus de trois millions de clients auront accès à cette chaîne. Plus d'informations sur MySports sont disponibles sur mysports.ch

