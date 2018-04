Six nouvelles bourses de recherche sur les maladies musculaires

Lausanne (awp/ats) - La Fondation suisse de recherche sur les maladies musculaires (FSRMM) a octroyé de nouvelles bourses pour un total de 780'000 francs à six équipes de chercheurs dans toute la Suisse. Une cérémonie a marqué l'évènement mercredi à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL).La FSRMM a été fondée en 1985 par des parents d'enfants touchés par ce genre de maladies. Depuis sa création, elle a consacré 26 millions de francs à 156 projets de recherche et 38 ateliers scientifiques dans six universités et hôpitaux suisses, indique-t-elle dans un communiqué.Les nouveaux projets soutenus se répartissent dans toute la Suisse. Francesca Amati, à l'Université de Lausanne, mène une recherche sur le processus de mitophagie - la dégradation des mitochondries - dans les maladies neuromusculaires. Smita Saxena, de l'Université de Berne, analyse de son côté le rôle du stress cellulaire dans la sclérose latérale amyotrophique.Les travaux de Johan Auwerx (EPFL) ont pour objet le potentiel médical de l'activation de la mitophagie grâce à l'urolithine A - une molécule tirée de la grenade - lors de dystrophies musculaires. Thomas Riedel, l'Hôpital cantonal de Coire, étudie une méthode d'inspiration et expiration assistée chez les enfants atteints de maladies neuromusculaires.Le projet de Christoph Handschin, de l'Université de Bâle, étudie si l'entraînement d'endurance a un effet positif en cas de dysferlinopathies, des myopathies causées par la mutation d'un gène. Enfin, Alain Kälin, du Neurocentro de Lugano, teste un appareil EMG (Électromyogramme) sans fil de sa propre conception destiné à permettre des mesures sans douleur.A côté de ces recherches médicales, la FSRMM soutient le projet d'exosquelette "Autonomyo" développé par le Laboratoire de systèmes robotiques à l'EPFL.MALADIES RARESLors de la cérémonie, le conseiller d'Etat vaudois Pierre-Yves Maillard a souligné l'importance des fondations privées pour soutenir la recherche dans le domaine des maladies rares. Il a insisté pour qu'une solution soit trouvée pour le financement des médicaments. Egalement présent, le Prix Nobel de chimie 2017 Jacques Dubochet s'est exprimé sur le thème "Quand la recherche nous concerne".Les myopathies ou affections neuromusculaires font partie des maladies rares, c'est-à-dire que moins d'une personne sur 2000 en est atteinte. Elles sont la plupart du temps d'origine génétique, suivent une évolution chronique dégénérative et sont jusqu'à présent incurables. En Suisse, environ 10'000 personnes sont touchées.La FSRMM a donné un important élan à la recherche neuromusculaire en Suisse. Elle finance ses activités par le biais de fondations, en particulier le Téléthon, par des legs, des loteries et des sponsors. Son fondateur Jacques Rognon a cédé son poste de président à Alain Pflug et devient président honoraire, précise encore le communiqué.ats/al(AWP / 18.04.2018 17h00)