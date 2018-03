Skyguide: Nicole Leyre nommée directrice financière

Genève (awp) - Un changement va intervenir à la direction de Skyguide, avec le départ à la retraite du directeur financier (CFO) Marc Bohren. Ce dernier sera remplacé, dès le mois de juillet, par Nicole Leyre, a indiqué vendredi la société chargée du contrôle de l'espace aérien suisse. La future CFO vient de KBA-NotaSys et elle jouit de plus de 25 ans d'expérience comme responsable financière d'entreprises en Suisse et en France.ra/rp/fr(AWP / 09.03.2018 12h15)