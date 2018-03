Slovaquie: le président approuve le nouveau gouvernement Pellegrini

Bratislava - Le président slovaque Andrej Kiska a annoncé mercredi qu'il approuvait le nouveau gouvernement de Peter Pellegrini, dont le prédécesseur Robert Fico avait démissionné dans le sillage d'une crise politique provoquée par l'assassinat d'un journaliste ayant enquêté sur la corruption."J'ai décidé que je nommerai demain (Peter) Pellegrini au poste de Premier ministre et que j'accepterai sa proposition pour la nomination des membres du nouveau gouvernement", a déclaré aux journalistes M. Kiska, qui avait refusé la veille une première liste présentée par M. Pellegrini."Je ne suis pas satisfait à cent pour cent par la composition du nouveau gouvernement", a ajouté le chef de l'Etat. "Le cabinet de M. Pellegrini devra lutter pour gagner la confiance de la société. Dans la situation tendue actuelle, ce sera une tâche très difficile".Le nouveau Premier ministre, qui était jusqu'à présent vice-Premier ministre du social-démocrate Robert Fico, puis son gouvernement doivent être officiellement nommés jeudi matin. Le gouvernement tiendra ensuite sa première réunion pour adopter sa déclaration de politique générale qui sera soumise au vote du parlement vendredi.La première liste du gouvernement présentée par M. Pellegrini a été refusée par M. Kiska, qui a déclaré vouloir éviter que le portefeuille de l'Intérieur aille à Jozef Raz, un proche du titulaire précédent, Robert Kalinak, contraint à la démission par la crise et les manifestations de rue ayant suivi le double meurtre du journaliste Jan Kuciak et de sa fiancée.M. Pellegrini a obtempéré, proposant le ministre de la Santé sortant Tomas Drucker pour remplacer Robert Kalinak. Du coup, le ministère de la Santé a été confié à Mme Andrea Kalavska, secrétaire d'Etat dans la même administration.Le cabinet comptera encore trois nouveaux membres: Richard Rasi, vice-Premier ministre chargé des investissements, qui succède à ce poste à Pellegrini, Gabor Gal (Justice) et Lubica Lassakova (Culture).Jan Kuciak avait enquêté sur la corruption et sur des liens présumés entre des hommes d'affaires italiens soupçonnés de relations avec la mafia calabraise et des hommes politiques slovaques, y compris dans l'entourage de Robert Fico.(©AFP / 21 mars 2018 16h38)