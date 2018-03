Slovaquie: le vice-Premier ministre Pellegrini pressenti pour former le nouveau gouvernement

Bratislava - Le président slovaque Andrej Kiska a annoncé jeudi qu'il confierait la formation d'un nouveau gouvernement au vice-Premier ministre Peter Pellegrini, proche du chef du gouvernement démissionnaire Robert Fico."Je confierai à M. Pellegrini la formation d'un nouveau gouvernement dès que j'aurai reçu la démission du gouvernement actuel de M. Fico", a dit M. Kiska aux journalistes à l'issue d'une rencontre avec le vice-Premier ministre.M. Fico a offert mercredi sa démission dans le sillage de l'assassinat du journaliste Jan Kuciak, à l'origine d'une profonde crise politique. Kuciak avait enquêté sur la corruption et sur des liens entre des hommes d'affaires italiens soupçonnés de relations avec la mafia calabraise, la 'Ndrangheta, et des hommes politiques slovaques, y compris dans l'entourage du Premier ministre.La démission de M. Fico et la désignation de son successeur, membre important du parti Smer-SD du Premier ministre sortant, devrait intervenir officiellement dans l'après-midi lors de leur réception par le président Kiska."Hier (mercredi), les partis de la coalition m'ont informé qu'ils avaient le soutien d'une majorité au parlement pour un nouveau gouvernement conduit par M. Pellegrini", a déclaré M. Kiska.La coalition hétéroclite issue des législatives de 2016 comprend, outre le parti à tendance sociale-démocrate Smer-SD de M. Fico, le Parti National Slovaque (SNS, droite nationaliste) et Most-Hid (centre-droit, proche de la minorité hongroise).En offrant sa démission mercredi, M. Fico a posé trois conditions à son départ: le président Kiska devra respecter le résultat des élections législatives de 2016, respecter et garantir l'accord de coalition qui a permis la mise en place du gouvernement actuel, et accepter que son parti propose son candidat à la tête du futur gouvernement.D'après les déclarations de M. Kiska jeudi, ces conditions ont été acceptées. Auparavant, le chef de l'Etat avait demandé soit un remaniement en profondeur du gouvernement, soit des élections anticipées. M. Fico souhaitait éviter cette dernière solution.(©AFP / 15 mars 2018 13h35)