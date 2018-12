Slovaquie: manifestation contre la détention de douze militants de Greenpeace

Bratislava - Plusieurs centaines de personnes ont manifesté lundi soir à Bratislava contre la détention de douze militants de Greenpeace qui avaient accroché des banderoles anti-carbone sur une mine de lignite avant la conférence de l'ONU sur le climat, la COP24, à Katowice, en Pologne voisine."C'est la première fois dans l'histoire de la Slovaquie que des défenseurs de l'environnement sont détenus en prison pour un acte non-violent, lors duquel personne n'a été blessée, aucun bien n'a été endommagé", a déclaré la dirigeante de Greenpeace pour la Slovaquie Ivana Kohutkova."Nos activistes ne cherchent pas à fuir les conséquences, mais nous estimons que leur détention n'est pas une punition méritée", a-t-elle ajouté."Libérer les activistes!", "N'emprisonnez pas les gens qui veulent sauver la vie" et "L'activisme, ce n'est pas un crime", pouvait-on lire sur des banderoles apportées par les manifestants.Mercredi, les militants de Greenpeace sont montés sur une tour de la mine de Novaky, la plus grande de Slovaquie qui produit annuellement 1,9 million de tonnes de lignite et ont accroché une banderole demandant "la fin de l'époque du charbon".Un tribunal local de Prievidza, dans le centre du pays, a annoncé dimanche le maintien en prison des militants, faisant valoir qu'en "raison de leur protestation, l'extraction de charbon a été interrompue pendant cinq heures".Greenpeace a aussitôt dénoncé une décision "sans précédent et inacceptable".Les militants - Slovaques, Tchèques, Belges et Finlandais - risquent jusqu'à cinq ans de prison.La décision a suscité des critiques jusqu'aux plus hautes autorités de l'Etat. Le président slovaque Andrej Kiska, a exprimé son étonnement lundi. "Je ne comprends pas comment on peut faire des activistes des criminels. Je ne pense pas que la décision soit adéquate", a-t-il écrit dans un communiqué.Selon le ministre de la Justice Gabor Gal, des bracelets électroniques qui permettent une surveillance à distance auraient pu être utilisés."Notre législation donne la possibilité de recourir à ce genre d'appareils. J'espère que la position des procureurs et des juges évoluera dans ce sens", a-t-il déclaré à l'AFP dans une intervieuw au téléphone.(©AFP / 03 décembre 2018 20h09)