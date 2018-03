Smartphones: perte trimestrielle record pour HTC, qui entend rebondir avec Google

HTC CORPORATION

Taipei - Le fabricant taïwanais de téléphones mobiles HTC a annoncé lundi sa plus grande perte trimestrielle, à 9,8 milliards de dollars de Taïwan (271,7 millions d'euros) au dernier trimestre 2017, mais compte profiter d'un accord de 1,1 milliard de dollars conclu cette année avec Google.Sur la période octobre-décembre, habituellement soutenue par les fêtes de fin d'année, le chiffre d'affaires de HTC a reculé de 29%, à 15,7 milliards de dollars de Taïwan (435,3 millions d'euros).L'entreprise a imputé sa perte à la concurrence, sa gamme de produits, sa politique de prix et à une dévaluation de certains de ses actifs.HTC souffre depuis plusieurs trimestres de la concurrence intense que lui font des géants comme Apple et Samsung, ainsi que plusieurs marques chinoises.Les analystes se disent aussi sceptiques sur la capacité de la société à rentabiliser ses investissements dans de nouveaux secteurs comme la réalité virtuelle."HTC a lancé une analyse stratégique pour optimiser ses équipes et processus, et soumettre l'ensemble des régions à un management unique pour une plus grande coordination de ses branches smartphone et réalité virtuelle", a expliqué l'entreprise dans un communiqué.HTC devrait avoir bénéficié au premier trimestre en cours de l'accord conclu avec Google, qui a repris la moitié des effectifs en recherche et développement de la société taïwanaise (près de 2.000 personnes), dont une grande partie travaillait déjà sur le téléphone Google Pixel. L'accord couvre aussi des licences de propriété intellectuelle.Google cherche ainsi à imiter le succès d'Apple, en contrôlant à la fois le matériel et les logiciels de ses téléphones haut-de-gamme.my/sm/ys/eb(©AFP / 26 mars 2018 13h27)