Smartphones: recul attendu en 2018 puis reprise en 2019

Les ventes mondiales de smartphones devraient de nouveau légèrement reculer cette année, avant de rebondir à partir de l'an prochain notamment avec la 5G, selon une étude du cabinet spécialisé International Data Corporation (IDC) publiée mercredi.Le recul devrait être de 0,2% en 2018, avec 1,462 milliard d'appareils vendus contre 1,465 milliard en 2017 et 1,469 milliard en 2016, selon les prévisions d'IDC, qui anticipe ensuite un rebond à partir de 2019, avec une croissance d'environ 3% par an, pour atteindre 1,654 milliard de smartphones écoulés en 2022.Le recul enregistré en 2017 (-0,3%) est largement dû "au retournement du marché chinois, en recul de 4,9%", relève IDC, qui anticipe une nouvelle baisse de 7,1% pour ce marché en 2018 avant une stabilisation en 2019.A l'inverse, l'Inde est un marché en plein essor, avec une croissance de 14% attendue cette année et de 16% l'an prochain, tirée par de gros volumes d'achats d'appareils chinois d'entrée de gamme.En 2019, le marché mondial pourrait être dopé par l'arrivée "au deuxième semestre" des premiers mobiles compatibles 5G, l'internet mobile ultrarapide, avant une montée en puissance "dans la plupart des régions" en 2020, année pour laquelle IDC prévoit que ces smartphones représenteront environ 7% du marché mondial, soit 212 millions d'unités. L'étude anticipe ensuite une part de marché de 18% en 2022 pour les smartphones 5G.Malgré le déclin en volumes prévu pour cette année, IDC précise que le prix de vente moyen des smartphones va nettement grimper, pour atteindre 345 dollars, soit 10,3% de plus que l'an dernier."Le segment très haut-de-gamme du marché va continuer à être la clé cette année et nous prévoyons une vague de lancements d'appareils +premium+ sur les marchés développés", a commenté Anthony Scarsella, responsable d'études, qui anticipe une hausse continue du prix moyen, pour atteindre 362 dollars en 2022 (+3% par an).Le recul global en volumes prévu pour 2018 devrait épargner Apple, note aussi IDC, qui anticipe 221 millions d'iPhone vendus cette année (+2,6%), avant 242 millions en 2022.La marque à la Pomme (qui fabrique les appareils et conçoit un système d'exploitation) détiendrait ainsi 15,1% du marché mondial, derrière les appareils fonctionnant sous Android (Google), qui représentent 85% du marché.(©AFP / 30 mai 2018 23h54)