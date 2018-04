SoLocal: c.a. 1T plombé par les ventes d'annuaires mais objectifs confirmés

SOLOCAL GROUP

GOOGLE

Paris - SoLocal Group a vu son chiffre d'affaires se replier de 4% au premier trimestre 2018, plombé par la forte chute de ses ventes d'annuaires (-37%), mais a confirmé mardi ses objectifs financiers pour l'exercice en cours.Le chiffre d'affaires de l'éditeur des sites PagesJaunes et Mappy, spécialisé dans la recherche et la publicité locale en ligne, est tombée à 168 millions d'euros.Le chiffre d'affaires numérique a progressé de 1% par rapport à la même période en 2017, à 152 millions d'euros. Ces activités représentent désormais près de 90% du chiffre d'affaires du groupe, mais elles ne suffisent pas à compenser le repli de l'imprimé."La transformation lancée a pesé sur les ventes, comme nous nous y attendions, ce sont des éléments qui ont été anticipés", a expliqué à l'AFP le directeur général du groupe, Eric Boustouller.SoLocal est en effet en train de réduire ses effectifs, avec un plan prévoyant 800 départs cette année et 200 en 2019, qui "a un impact sur les ventes mais est vu comme conjoncturel".Le carnet de commandes du groupe est en recul de 5% par rapport à la même période en 2017 et s'élève, au 31 mars, à 449 millions d'euros. Si l'imprimé baisse de 27%, le numérique est également en léger repli, de 1%.Une tendance que SoLocal espère notamment inverser grâce à un partenariat stratégique renforcé signé avec Google lundi, qui doit "doubler les moyens consacrés par les deux partenaires pour accompagner les TPE et PME dans leur développement numérique", rappelle le communiqué.Le directeur général du groupe a par ailleurs confirmé que le plan stratégique "SoLocal 2020" est "en cours de déploiement, en ligne avec notre calendrier, et demeure notre priorité".Au titre des perspectives, SoLocal Groupe a confirmé ses objectifs pour 2018 avec une stabilisation de son excédent brut d'exploitation (Ebitda) récurrent sur l'exercice en cours.els/soe/bh/pb(©AFP / 24 avril 2018 20h39)