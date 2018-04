Sofia renonce à réclamer une minorité de blocage dans l'opérateur CEZ-Bulgaria

CEZ

Sofia - Le gouvernement bulgare a renoncé mardi à sa demande d'obtenir une "minorité de blocage" au sein du capital du principal opérateur énergétique privé du pays, CEZ-Bulgaria, objet d'une cession controversée à une société locale de faible envergure."L'Etat bulgare ne compte d'aucune façon participer à l'acquisition - partielle ou complète - dans l'affaire en cours concernant la propriété des actifs de CEZ Bulgaria", a déclaré le ministre des Finances Vladislav Goranov mardi au parlement.Le 1er mars, M. Goranov avait déclaré l'inverse, affichant la volonté du gouvernement de participer à cette opération. Le Premier ministre bulgare Boïko Borissov était en personne allé s'entretenir avec Guinka Varbakova, la propriétaire de la société acheteuse, Inercom, une entreprise peu connue et sans expérience dans la distribution de l'énergie.CEZ Bulgaria assure la distribution d'électricité à Sofia et dans le nord-ouest de la Bulgarie, desservant près de trois millions de clients. Le choix par CEZ de vendre sa société bulgare à une petite société exploitant trois sites d'énergie éolienne a éveillé des soupçons de corruption.L'annonce de la cession du plus grand grand groupe de distribution d'énergie du pays à cette société inconnue a suscité un scandale politique en Bulgarie. La ministre de l'Energie Temenoujka Petkova a présenté à cette occasion sa démission qui finalement n'a pas été acceptée.Mais le projet du gouvernement d'acquérir des parts dans CEZ-Bulgaria avait aussi entraîné des critiques puisque le contrat entre les deux sociétés privées - CEZ et Inercom - est signé depuis le 23 février.Une décision de la commission bulgare de protection de la concurrence est attendue vers la mi-avril pour que la transaction puisse être finalisée.vs/smk/eb(©AFP / 03 avril 2018 14h12)