SoftBank Group prépare l'entrée en Bourse de sa filiale mobile japonaise

Tokyo - Le géant japonais SoftBank Group a lancé les préparatifs pour introduire en Bourse sa filiale très rentable de télécommunications mobiles au Japon, une opération qui pourrait être la plus importante du pays depuis plus de 30 ans.Le groupe du milliardaire Masayoshi Son a annoncé mercredi "commencer à préparer l'introduction en Bourse" de SoftBank Corp (SBC), voulant par cette opération donner "plus d'autonomie" à sa filiale, selon un communiqué.Le groupe n'a pas précisé les détails de l'opération, affirmant seulement que SBC, filiale très lucrative avec près de 33 millions d'abonnés, "restera une importante filiale consolidée" une fois cotée.Le quotidien économique Nikkei avait indiqué mi-janvier que le groupe envisageait de coter 30% des titres existants de SBC.Cela pourrait représenter une levée de fonds de 2.000 milliards de yens (14,8 milliards d'euros) et ce serait la plus importante entrée en Bourse pour un groupe japonais depuis 30 ans.En 1987, l'opérateur de télécommunications NTT avait levé un montant comparable lors de son introduction sur les marchés.Très lucrative, l'activité mobile de SoftBank au Japon a réalisé un chiffre d'affaires de 913 milliards de yens (6,7 milliards d'euros) au premier semestre de son exercice (avril-septembre).SoftBank Group utilisera les fonds récoltés pour "améliorer son bilan et aussi pour porter sa stratégie de croissance", a expliqué Masayoshi Son lors d'une conférence de presse.