SoftBank Group réfléchit à une entrée en Bourse de sa filiale mobile au Japon

Tokyo - Le géant japonais SoftBank Group a dit lundi explorer la possibilité d'une entrée en Bourse de sa filiale de télécommunications mobiles au Japon SoftBank Corp, pour un montant qui pourrait s'élever à 15 milliards d'euros selon le quotidien Nikkei."Nous étudions toujours différentes options stratégiques. L'introduction en Bourse de SoftBank Group est une de ces options, mais aucune décision n'a été prise pour engager officiellement la procédure", a déclaré le groupe dans un communiqué, en réaction aux informations du Nikkei.Selon le journal économique, SoftBank Group envisage de déposer un dossier à la Bourse de Tokyo au printemps pour un lancement de l'opération à l'automne. Il réfléchit parallèlement à une mise sur le marché à l'étranger, Londres ayant ses faveurs.Il s'agirait le cas échéant "d'une des plus importantes introductions pour une compagnie japonaise", avec une possible levée de fonds de quelque 2.000 milliards de yens (14,8 milliards d'euros), un montant comparable à la levée de fonds de l'opérateur de télécommunications NTT en 1987, a précisé le Nikkei.Le groupe de Masayoshi Son a l'intention de vendre environ 30% des titres existants, et garderait une part de 70%, d'après la même source.anb/ple(©AFP / 15 janvier 2018 00h09)